Un homme s’est pendu aujourd’hui et la cause est…

Un homme originaire de Bambao mtsanga (Anjouan) s’est pendu sur un citronnier à Kangani Moheli au sein du village même. Le corps inerte a été transporté au CHRI de Fomboni il y a juste quelques heures ce jeudi 8 décembre.



L’origine exacte de l’acte n’est pas bien élucidé. Certains villageois parlent d’un acte lié à une polygamie d’un ami intime .

– Un enfant a été involontairement terrassé par une voiture ce jeudi au quartier Mdjimbia .Il aurait rendu l’âme sur place.

Mohéli matin

