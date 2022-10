Un homme moniteur d’une auto-école est derrière les bureaux de Moroni pour agression sexuelle

En effet, plusieurs jeunes femmes entre 20 à 25 ans déclarent être victimes d’harcellement verbal, physiques et attouchements sexuelles. Selon ses victimes, le présumé coupable opère de la même manière pour atteindre ses objectifs : il choisit ses victimes selon leur sexe, interdit de porter de pantalon durant les cours et les obligerait à mettre un objet entre les cuisses ( bouteilles, cassette vidéo 📼…) pour éviter soit-disant que les jambes se touchent et perturberaient la conduite.Avons-nous affaires à un prédateur sexuel ? surtout que son activité ne serait probablement pas déclarée ? Nous tenons à saluer le courage de celles qui ont osé denoncer ces faits et appelons aux autres victimes à briser le silence car c’est la meilleure des solutions.

Nous espérons que la justice fasse une lumière sur cette affaire pour punir le coupable.

ARRÊTONS LE ENSEMBLE

ONG HIFADHWI

Siège Moroni, route Ambassadeur, immeuble Ibrahim Mze