Un homme interpellé après avoir brûlé le Coran

L’homme d’une trentaine d’années est désormais entre les mains de la gendarmerie. En effet, l’individu natif de Koni Djodjo est accusé d’avoir brûlé un coran dans la maison familiale. Ce dernier serait passé à l’acte le jeudi 17 novembre après la prise de boisson alcoolique et de stupéfiants, a t-on appris

Quant à Djanfar Said Wali, Préfet de la region, il condamne le silence des autorités et du Maire de la commune sur cet événement. Celui-ci reproche au premier magistrat de Koni Djodjo NaDjim Mahadali d’avoir fait de ladite commune sa propriété en refusant toute ingérence.

Le préfet Djanfar Said fait savoir que la délinquance et les violences gagnent du terrain dans la localité. Conséquence selon lui du replie du Mairie sur lui-même. L’autorité affirme avoir mené plusieurs tentatives infructueuse pour une entente avec le maire. Cela afin de lutter ensemble contre ces maux qui ronge la

région.

Il convient de souligner que ce acte a heurté la sensibilité des musulmans du village. Lesquels se sont réunis pour demander le pardon divin à travers des prières.

Dhoulkarnaine Youssouf.

Please follow and like us: