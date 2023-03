Un grand pas pour les Comores dans les affaires des finances grâce à un accord crucial avec la France

Les Comores et la France renforcent leur coopération financière en signant un accord sur le traitement de la dette BPI. Le ministre des finances de l’Union des Comores, Mzé Abdou Mohamed Chafiou, et l’ambassadeur de France auprès de l’Union Des Comores, Sylvain Riquier, ont signé cet accord le 22 mars 2023 à Moroni.

Cet accord représente un grand pas en avant pour les Comores dans le domaine des finances. Il constitue un soutien important aux efforts engagés par le gouvernement comorien pour la mise en place d’un programme accompagnant les réformes engagées par le Chef de l’Etat Azali Assoumani. Les engagements financiers de cet accord représentent plus de 3,2 milliards d’euros.

Mzé Abdou Mohamed Chafiou, ministre des finances, a souligné l’importance cruciale de cet accord pour garantir une dette soutenable. Il a également tenu à saluer la coopération et l’appui de la France dans ce domaine, rappelant que le gouvernement comorien était déterminé à poursuivre les réformes nécessaires pour renforcer l’économie nationale et améliorer les conditions de vie de la population comorienne.

Cet accord témoigne de l’accroissement de la coopération entre les Comores et la France, ainsi que de la volonté des Comores de renforcer leur coopération avec les institutions de Bretton Woods et leurs partenaires bi et multilatéraux. Les Comores poursuivent ainsi leurs efforts en vue d’une croissance économique durable et de l’amélioration de la situation financière du pays.

Le ministre des finances a conclu en affirmant que le gouvernement comorien continuerait à travailler en étroite collaboration avec ses partenaires internationaux pour atteindre ces objectifs. Cet accord représente donc une étape importante pour les Comores, qui renforcent leur position dans les affaires des finances.