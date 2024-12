Un forum gouvernemental pour tracer la voie de 2025

À l’approche de la nouvelle année, le gouvernement comorien amorce un tournant décisif avec la tenue, ce lundi 2 décembre à Moroni, d’un forum gouvernemental élargi. Ce rassemblement réunit gouverneurs des îles, ministres, secrétaires généraux et directeurs généraux dans le cadre du plan « Comores émergentes 2030 ». L’objectif : dresser un bilan de l’année écoulée et tracer une feuille de route ambitieuse pour 2025.

Si le bilan de 2024 reste flou à ce stade, le secrétaire général du gouvernement, Nour El-Fath Azali, souligne l’urgence d’un plan d’action cohérent. « Ce forum vise à élaborer une feuille de route réaliste et engageante pour 2025. Nous appelons à l’implication de tous pour réussir cet exercice crucial », a-t-il déclaré.

Les défis sont multiples : éducation, santé, économie, environnement, et surtout la lutte contre la vie chère, qui pèse lourdement sur la population. Le forum s’inscrit dans un contexte stratégique : il précède l’adoption de la loi des finances 2025, qui prévoit un budget de 133 milliards de francs comoriens, en hausse de 18 %, et se déroule à un mois des élections législatives et municipales.



Misbah Said