Un fœtus de sexe féminin, inanimé, a été trouvé le vendredi 23 septembre au matin, dans une déchèterie de la ville de Domoni. La mère n’a pas jusqu’ici été identifiée.

En juin dernier, un infanticide avait déjà été commis dans l’île, à Shitsangasheli cette fois-là. Une mère avait étranglé son bébé devant sa fille ainée de 17 ans, avant d’aller le jeter sur le rivage de Mromhuli, le village voisin.

CCM

