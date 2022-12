Un faux JEVIEN finit en prison après avoir utilisé un faux nom pour se marier à deux reprises

C’est une histoire digne d’un film hollywoodien. Un homme nommé Soilahoudine s’est présenté auprès d’une jolie femme dans la ville de Domoni ( Anjouan) pour une demande de mariage.

Pour persuader et amadouer la jeune fille, Soiloudine a utilisé une fausse identité, se vantant d’être un JEVIEN originaire de Mitsudje.

Quelques semaines après le mariage, il se remarie avec une deuxième femme dans le village de Gandzale avec le même procédé.

Mais tout ne se passe pas comme prévu. Soilahoudine n’a pas eu beaucoup de temps pour en profiter avec ses deux jolies femmes.

Il est emprisonné deux semaines après son deuxième mariage

