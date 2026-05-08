Un écrou en moins, des vies en danger : Royal Air accusée de devenir le kwassa-kwassa des airs

À l’aéroport Bandar Es Salam, un incident survenu ce jeudi 7 mai continue de susciter de vives inquiétudes autour de la sécurité aérienne aux Comores. Des passagers déjà installés à bord d’un avion de la compagnie Royal Air ont été débarqués en urgence après la découverte d’un écrou manquant sur l’un des pneus de l’appareil.
Une vidéo filmée par un passager, largement relayée sur les réseaux sociaux, montre les voyageurs quittant l’avion directement sur le tarmac avant d’être récupérés par un véhicule des Aéroports des Comores pour être reconduits vers le terminal. Une scène rare qui a provoqué la stupeur de plusieurs témoins présents à l’aéroport.
Face à la polémique, la compagnie a publié un communiqué officiel confirmant un “problème technique” survenu sur l’un de ses appareils à Mohéli. Royal Air annonce ainsi la suspension temporaire de ses vols jusqu’au samedi 9 mai 2026, précisant qu’une pièce de rechange est actuellement acheminée depuis Nairobi afin de permettre la remise en service de l’appareil “dans le strict respect des normes de sécurité”.
Si la compagnie tente de rassurer sa clientèle en affirmant que “la sécurité et le confort des passagers demeurent notre priorité absolue”, plusieurs questions demeurent sans réponse. Comment un appareil peut-il arriver jusqu’à la phase d’embarquement avec une pièce essentielle manquante ? Et surtout, que se serait-il passé si cette anomalie n’avait pas été détectée avant le décollage ?
Sur les réseaux sociaux, certains internautes vont jusqu’à qualifier la compagnie de “kwassa-kwassa des airs”, une expression choc qui traduit surtout une inquiétude grandissante face à la répétition d’incidents techniques dans le transport aérien comorien.
Autre sujet qui alimente la controverse; plusieurs médias(pages Facebook ) auraient choisi de ne pas diffuser la vidéo ni traiter l’affaire, malgré son ampleur, en raison de relations publicitaires ou de sponsoring avec la compagnie. Une situation qui pose une question sensible : le devoir d’informer peut-il être sacrifié lorsqu’un partenaire financier est impliqué ?
La vidéo est disponible 👉🏿 : https://www.facebook.com/share/r/1KrWxjcUFj/?mibextid=wwXIfr
IBM
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