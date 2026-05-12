Grève des taximen à Anjouan : des accusations de manœuvres en coulisses pour faire échouer le mouvement

À la veille de la grève annoncée des taximen à Anjouan contre la hausse des prix du carburant, des accusations de pressions et de tentatives de division commencent à circuler sur l’île.
D’après plusieurs témoignages et sources locales recueillis ces dernières heures par Comores Infos, certains responsables mèneraient actuellement des manœuvres en coulisses afin d’affaiblir le mouvement prévu demain. Ces informations restent toutefois à prendre avec précaution, aucune preuve officielle n’ayant pour l’instant été rendue publique.
Selon ces témoignages, des taximen auraient été approchés avec des propositions de carburant gratuit ainsi que des sommes d’argent afin qu’ils continuent à travailler malgré l’appel à la grève. L’objectif présumé serait d’empêcher une paralysie importante du transport sur l’île et de donner l’impression d’un mouvement peu suivi.
Toujours selon ces mêmes sources, plusieurs chauffeurs auraient refusé ces offres, estimant que la hausse du carburant touche directement leur survie économique et celle de leurs familles. Certains parlent d’une situation devenue « impossible » avec l’augmentation du coût de la vie, du prix des pièces, de l’entretien des véhicules et désormais du carburant.
Depuis l’annonce présidentielle de la hausse des prix à la pompe, la tension ne cesse de monter dans le pays. Après les réactions des syndicats, de la population et du secteur privé, le mouvement des taximen apparaît comme l’un des premiers tests de mobilisation sur le terrain.
Dans ce climat tendu, plusieurs voix appellent au calme et à la transparence. Car si ces accusations de corruption et de pressions venaient à être confirmées, elles risqueraient d’alimenter encore davantage la colère et la méfiance autour de cette crise sociale naissante.
ANTUF Chaharane
Réagissez à cet article