Africa Forward Summit 2026 : Nairobi au cœur du partenariat Afrique–France, Azali attendu sur l’économie bleue

La deuxième journée du sommet international « Africa Forward : Africa-France Partnerships for Innovation and Growth » se tient ce mardi 12 mai 2026 au Centre International de Conférences Kenyatta (KICC) à Nairobi, au Kenya, en présence de plusieurs chefs d’État africains, de dirigeants économiques et de représentants d’institutions internationales.
Coorganisé par la France et le Kenya, ce rendez-vous diplomatique et économique vise à renforcer les partenariats entre l’Afrique et la France autour de plusieurs enjeux stratégiques : transition énergétique, industrialisation verte, intelligence artificielle, agriculture, santé, sécurité et économie bleue.
La journée a débutéra par une cérémonie officielle d’ouverture réunissant notamment le président français Emmanuel Macron, le président kényan William Ruto, ainsi que plusieurs dirigeants africains et représentants des Nations unies.
Parmi les moments les plus attendus de cette journée figure la grande table ronde consacrée à l’économie bleue, programmée de 17h à 18h. Le président de l’Union des Comores, Azali Assoumani, devrait y intervenir afin de mettre en avant les enjeux maritimes et le potentiel économique de l’océan Indien pour les pays africains.
Cette prise de parole intervient dans un contexte où l’économie bleue devient un axe stratégique majeur pour plusieurs États africains, notamment les pays insulaires comme les Comores. Pêche durable, protection des ressources marines, transport maritime, tourisme côtier et exploitation responsable des espaces océaniques figurent parmi les priorités discutées lors du sommet.
Au-delà des discussions politiques, l’événement met également l’accent sur les investissements, l’innovation et les coopérations économiques entre les pays africains et la France. Une session de haut niveau consacrée à la transition énergétique et à l’industrialisation verte se tiendra dans la matinée avec plusieurs dirigeants et chefs d’entreprises africains et français.
MS
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