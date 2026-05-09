Africa Forward Summit : Nairobi accueille, les 11 et 12 mai 2026, le grand rendez-vous entre l’Afrique et la France, des représentants des Comores attendus

À Nairobi, le sommet s’annonce comme un rendez-vous stratégique majeur entre l’Afrique et la France. Organisé conjointement par le Kenya et la France, cet événement réunira les 11 et 12 mai 2026 plusieurs chefs d’État africains, des entrepreneurs, des jeunes talents, des artistes ainsi que des représentants des sociétés civiles et des diasporas africaines.

Présenté comme une nouvelle étape dans les relations Afrique-France, près de dix ans après le discours d’Ouagadougou du président Emmanuel Macron, le sommet veut mettre en avant des partenariats économiques « équilibrés » autour de l’innovation, de la croissance et des investissements croisés.

Le programme prévoit plusieurs séquences de haut niveau à l’Université de Nairobi et au Kenyatta International Convention Centre. Parmi les moments les plus attendus figure la session « Future Makers », en présence des présidents français et kényan, réunissant 450 jeunes talents africains et français porteurs de projets innovants.

Le forum d’affaires « Inspire and Connect » réunira également plus de 2000 participants, notamment des dirigeants de grandes entreprises africaines et françaises, des PME, des investisseurs et de jeunes entrepreneurs. Les débats porteront sur des sujets stratégiques comme l’intelligence artificielle, l’agriculture durable, la santé, l’économie bleue ou encore la transition énergétique.

Pour les Comores, ce sommet représente également une opportunité importante de visibilité internationale. Alors que l’archipel cherche à renforcer ses partenariats économiques, numériques et éducatifs, la présence de représentants comoriens, d’entrepreneurs et de membres de la diaspora pourrait permettre de mettre en avant les défis mais aussi les ambitions du pays. Les questions liées à la jeunesse, à l’innovation, à la formation et aux investissements figurent parmi les enjeux majeurs pour les Comores dans un contexte économique fragile.

Les sessions consacrées à l’intelligence artificielle, au financement du développement ou encore à l’économie bleue intéressent particulièrement les petits États insulaires africains comme les Comores, confrontés à des défis liés à l’emploi, à la connectivité et au développement durable.

Au-delà des discours officiels, ce sommet constitue aussi une opération diplomatique majeure pour la France sur le continent africain, dans un contexte où plusieurs puissances internationales cherchent à renforcer leur influence en Afrique. Paris tente ainsi de promouvoir une nouvelle image de sa coopération avec les pays africains, en mettant en avant la jeunesse, l’innovation et les partenariats économiques.

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