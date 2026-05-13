Grève sur les carburants : des forces de l’ordre mettent un pneu autour du cou d’une femme, un acte violent qui choque

Des images et témoignages circulant depuis plusieurs heures aux Comores suscitent une vive indignation. On y verrait des éléments des forces de l’ordre placer un pneu autour du cou d’une femme, dans un contexte d’interpellations liées aux tensions provoquées par la hausse du carburant.
Si les circonstances exactes restent encore à vérifier, la scène choque par sa violence symbolique. Dans un pays déjà secoué par des blocages de routes, des pneus brûlés et des manifestations, cette image relance brutalement la question du respect de la dignité humaine lors des opérations de maintien de l’ordre.
Selon plusieurs témoignages, des arrestations auraient eu lieu dans des conditions jugées brutales. Des habitants dénoncent des interpellations arbitraires, tandis que d’autres évoquent des violences présumées attribuées à des éléments du PIGN, le Peloton d’intervention de la gendarmerie.
Mais c’est surtout le cas de cette femme qui provoque l’émotion. Le fait de placer un pneu autour du cou d’une personne, quelle que soit la situation, apparaît comme un acte humiliant, dégradant et profondément inquiétant. Si les faits sont confirmés, ils constitueraient une atteinte grave à la dignité humaine.
Dans un climat social déjà tendu, ces accusations risquent d’alimenter davantage la colère. Le maintien de l’ordre ne peut pas se transformer en démonstration de force aveugle. La mission des forces de sécurité est de protéger la population, pas de l’humilier.
Face à la gravité des images et des témoignages, une enquête indépendante apparaît indispensable. Les autorités doivent établir les faits, identifier les responsabilités éventuelles et apporter des réponses claires à l’opinion publique.
Car même en période de tension, aucun citoyen ne doit être traité comme un objet de spectacle ou d’intimidation. La dignité humaine ne peut jamais être suspendue.
ANTUF Chaharane
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