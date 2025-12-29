Un drame qui interroge : un enfant de 4 ans décède après s’être étouffé avec un noyau de litchi

Un drame s’est produit à Barakani. Vendredi soir, un enfant âgé de 4 ans a perdu la vie après s’être étouffé avec un noyau de litchi. Ce qui devait être un simple moment de goûter en famille s’est transformé en tragédie silencieuse. Un accident domestique comme il en survient trop souvent et qui rappelle la fragilité de nos gestes du quotidien.
Selon les informations recueillies, l’enfant a d’abord été conduit en urgence au poste de santé de Wani. Les soignants ont rapidement décidé de son évacuation vers l’hôpital de Hombo pour une prise en charge plus adaptée. Mais le transfert a pris du retard, faute d’ambulance disponible. Ce délai s’est révélé fatal.
Au-delà du choc et de la douleur, ce drame soulève deux questions essentielles. La vigilance des familles face aux dangers domestiques, et la capacité de nos structures sanitaires à répondre aux urgences.
Les fruits à noyau, les cacahuètes, les pièces de monnaie, les bouchons, ou encore certains jouets représentent un risque majeur pour les enfants en bas âge. À 3 ou 4 ans, la curiosité est grande, la vigilance des adultes doit l’être davantage. Couper les fruits en petits morceaux, retirer les noyaux, éviter que l’enfant ne mange en courant ou en jouant, et apprendre les premiers gestes de secours peut sauver des vies.
