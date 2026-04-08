Entre ordre et tensions, Moroni s’attaque aux voitures mal garées

À Moroni, la lutte contre le stationnement anarchique s’intensifie. Ce mardi après-midi, des opérations d’enlèvement de véhicules ont été menées dans le sud de Mboueni et à la Coulée de la PAME, deux zones régulièrement pointées du doigt pour l’encombrement de leurs trottoirs.
À l’origine de cette initiative, la Commune de Moroni, qui entend reprendre le contrôle d’espaces publics souvent occupés de manière informelle. Sur place, plusieurs véhicules ont été retirés, parfois sous le regard surpris de leurs propriétaires ou des riverains. Si certains saluent une mesure nécessaire pour fluidifier la circulation, d’autres dénoncent un manque d’anticipation et d’information.
L’opération s’appuie notamment sur des moyens logistiques fournis par l’Armée nationale, mobilisée pour appuyer les équipes municipales. Une présence qui souligne l’ampleur de l’intervention, mais qui interroge aussi sur la gestion à long terme du problème.
Les autorités assurent que ces actions vont se poursuivre dans les prochains jours. Reste à savoir si cette opération ponctuelle suffira à changer durablement les habitudes, dans une ville où le stationnement désordonné est devenu, au fil des années, une norme tolérée.
IBM
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