Coopération exemplaire : la Chine soutient la modernisation de l’ORTC, un accord qui transforme le paysage audiovisuel

À Voidjou, un nouveau chapitre s’ouvre pour l’audiovisuel comorien, porté par une coopération renforcée avec la Chine. Ce mercredi, l’ORTC a officialisé un accord de licence stratégique avec l’Ambassade de la République populaire de Chine, marquant une étape importante dans le développement du paysage médiatique national.
Ce partenariat, permettra bientôt aux téléspectateurs comoriens de découvrir une programmation enrichie, mêlant séries, documentaires et dessins animés. Au delà de l’offre de contenus, l’initiative ambitionne de créer un véritable pont culturel entre Moroni et Pékin, favorisant une meilleure compréhension mutuelle.
Fidèle à son engagement aux côtés des Comores, la Chine confirme une nouvelle fois son rôle de partenaire constant et attentif au développement du pays. À travers cet accord, elle accompagne l’ORTC dans sa volonté de moderniser ses programmes et d’élever la qualité des productions locales.
Pour les autorités comoriennes, cette coopération représente une opportunité concrète de dynamiser le secteur audiovisuel tout en offrant au public une ouverture sur le monde, sans perdre de vue l’identité culturelle nationale.
IBM
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