Un braquage à l’agence Ria: 15 ans de réclusion pour les deux ressortissants malgaches

Sept mois après l’agression au couteau dans une agence Ria de Volo-volo, la justice a tranché. Le lundi 21 juillet, Manitra Christophe et Rasolonajatova Heritina Florine, deux ressortissants malgaches, ont été condamnés à 15 ans de réclusion criminelle et interdits de séjour aux Comores pour la même durée. Ils étaient poursuivis pour tentative d’assassinat, vol à mains armées et association de malfaiteurs. Seules les deux dernières charges ont été retenues.

L’enquête a révélé que le braquage avait été minutieusement planifié. Une semaine avant de passer à l’acte, les deux hommes avaient mené des repérages discrets, allant jusqu’à visiter l’agence visée. L’un d’eux s’était même rendu à Uropveni, au sud de Ngazidja, pour s’informer sur la location d’une vedette, avec l’intention de fuir par la mer après leur forfait.

Les faits se sont produits le 21 novembre 2024. Ce jour-là, Afardine Ali, un jeune caissier de 25 ans originaire de Mkazi, a été poignardé alors qu’il remplaçait une collègue. Gravement blessé, il a été transporté en urgence à l’hôpital El-Maarouf grâce à l’intervention rapide de vendeurs ambulants.

Durant le procès, les accusés ont reconnu avoir vendu leurs téléphones pour financer l’achat du matériel nécessaire à leur attaque. Ils portaient plusieurs couches de vêtements pour se changer rapidement après le vol. Malgré leur défense, qui évoquait une simple tentative de transaction, la victime a affirmé avoir été agressée dès l’entrée.

Afardine Ali, toujours en convalescence après une évacuation en Tanzanie, avait réclamé 15 millions de francs d’intérêts civils. Mais la cour n’a retenu que 1,2 million à titre principal, et 8 millions au titre de dommages et intérêts.



