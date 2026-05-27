Sambi en état critique : le retour précipité de son fils inquiète l’opinion

L’inquiétude autour de l’état de santé de l’ancien président comorien continue de grandir.Après les premières révélations publiées ces derniers jours sur un dossier médical évoquant un pronostic vital engagé, le journal La Gazette des Comores a de nouveau alerté l’opinion publique dans un nouvel article insistant sur la gravité de la situation médicale de l’ancien chef de l’État.
Selon le quotidien, l’état de santé de se serait fortement aggravé au point que son fils serait venu à son chevet. Une information qui a rapidement provoqué une vague d’émotion sur les réseaux sociaux, où de nombreux Comoriens, aussi bien dans la diaspora qu’aux Comores, publient depuis plusieurs jours des messages et des photos appelant à privilégier « la vie humaine avant les camps politiques ».
Depuis plusieurs années, l’ancien président reste une figure profondément clivante de la vie politique comorienne. Mais face aux informations médicales qui circulent désormais publiquement, une partie de l’opinion semble déplacer le débat du terrain politique vers le terrain humanitaire.
Beaucoup estiment aujourd’hui que, quelles que soient les divergences politiques, un ancien président gravement malade devrait pouvoir bénéficier de soins adaptés, y compris à l’étranger si les capacités médicales locales sont insuffisantes.
Sur les réseaux sociaux, certains internautes vont plus loin et avertissent que si un drame devait se produire, une partie importante de l’opinion publique tiendrait directement le président pour responsable politiquement des conséquences de cette détention prolongée.
Pour l’instant, aucune communication officielle détaillée n’a été faite par les autorités sur l’état exact de santé de l’ancien président. Mais une chose semble claire : l’opinion publique comorienne a désormais été alertée, et le débat dépasse de plus en plus le simple affrontement entre pouvoir et opposition.
Saïd Hassan Oumouri
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