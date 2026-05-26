Relations Chine-Afrique : Maoulana Charif souligne les opportunités économiques pour les Comores

À Pékin, les autorités chinoises ont réaffirmé leur volonté de renforcer les échanges économiques avec l’Afrique à travers la politique de droits de douane nuls appliquée aux produits en provenance de 53 pays africains entretenant des relations diplomatiques avec Beijing. Une mesure qui ouvre désormais de nouvelles perspectives pour les exportations comoriennes, notamment le girofle et la vanille, considérés comme les principales matières premières du pays.
Lors d’un séminaire consacré au tarif zéro douane, organisé le 22 mai 2026 au Junglun Hôtel, plusieurs ambassadeurs africains ont pris part aux échanges autour des opportunités commerciales entre la Chine et le continent africain. Parmi eux figurait l’ambassadeur des Comores en Chine, Maoulana Charif, qui a plaidé pour une meilleure valorisation des produits comoriens sur le marché chinois.
Au cours de son intervention, le diplomate comorien a insisté sur l’importance du girofle et de la vanille dans l’économie nationale. Selon lui, l’entrée en vigueur, depuis le 1er mai 2026, du régime de droits de douane nuls sur les produits africains constitue une véritable opportunité pour les Comores. Cette mesure pourrait permettre au pays d’intégrer davantage ses produits dans les marchés chinois et d’accroître ses capacités d’exportation.
Les responsables chinois présents au séminaire ont également défendu cette nouvelle politique commerciale. Liu Yuxi a affirmé que cette initiative pourrait produire des résultats concrets dans l’expansion du commerce bilatéral entre la Chine et l’Afrique. De son côté, Chen Yusong a estimé que cette réforme marque « un nouveau départ » dans l’approfondissement de la coopération économique et commerciale sino-africaine.
Pour les Comores, cette ouverture représente un enjeu stratégique dans la diversification et la valorisation de ses exportations agricoles.
Abdallah.SM
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