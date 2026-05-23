Mort de Fakri Farid à Marseille : le parquet ouvre une enquête pour homicide volontaire en réunion

Un nouveau drame endeuille la communauté comorienne de Marseille. Dans la nuit du vendredi 22 au samedi 23 mai, un homme de 34 ans, identifié par plusieurs proches et témoignages comme étant Fakri Farid, originaire de Mbashilé, a perdu la vie à la suite d’une violente altercation survenue dans le quartier du Canet, dans le 14e arrondissement de Marseille. Les faits se sont produits à l’issue d’une soirée organisée à l’Espace Dauphins, quelques heures après un concert de l’artiste Nasblak.

Selon les premiers éléments connus, les secours ont été alertés peu avant 4 heures du matin après qu’un homme ait été retrouvé inconscient au sol boulevard Danielle-Casanova. À leur arrivée, les marins-pompiers découvrent la victime en arrêt cardio-respiratoire. Malgré de longues tentatives de réanimation sur place, l’homme n’a pas pu être sauvé.

Très rapidement, l’affaire a provoqué une onde de choc sur les réseaux sociaux où plusieurs vidéos de la scène ont commencé à circuler. Ces images, particulièrement violentes, montrent la victime au sol entourée de plusieurs individus. Sur certaines séquences, un homme apparaît en train de maintenir la tête de Fakri Farid avant de lui asséner plusieurs coups. Les vidéos montrent également la présence de nombreux témoins autour de la scène, sans qu’aucune intervention claire ne soit visible pour tenter de stopper l’agression.

D’après plusieurs témoignages relayés dans la communauté comorienne, l’agression aurait éclaté dans un contexte de tensions personnelles. Des proches évoquent l’implication présumée de l’amant de l’épouse de la victime, originaire de Foumbouni. À ce stade, ces éléments n’ont toutefois pas encore été officiellement confirmés par les enquêteurs.

L’Espace Dauphins, lieu bien connu pour accueillir des mariages, baptêmes, soirées associatives ou concerts, recevait ce soir-là plusieurs centaines de personnes. L’ambiance aurait progressivement dégénéré au fil de la nuit jusqu’à provoquer une violente rixe. Selon les premiers éléments de l’enquête, la victime aurait été impliquée dans une altercation avec au moins deux individus avant de recevoir plusieurs coups et de s’effondrer lourdement au sol.

Les circonstances exactes de la mort restent encore à déterminer. Une autopsie doit être pratiquée afin d’établir si le décès est directement lié aux coups reçus ou à la chute qui a suivi l’agression. Les enquêteurs cherchent également à déterminer le rôle précis de chaque personne présente lors des faits.

Le parquet de Marseille a ouvert une enquête pour homicide volontaire en réunion. Les investigations ont été confiées à la Division de la criminalité territoriale (DCT), qui exploite désormais les nombreuses images de vidéosurveillance installées dans l’établissement ainsi que les vidéos diffusées sur les réseaux sociaux. Plusieurs protagonistes auraient quitté les lieux avant l’arrivée des forces de l’ordre.

Au sein de la diaspora comorienne, l’émotion est immense. Sur Facebook, TikTok et WhatsApp, de nombreux messages de colère, de tristesse et d’indignation se multiplient depuis l’annonce du décès. Beaucoup dénoncent la violence extrême de l’agression mais aussi l’absence de réaction de certaines personnes présentes sur les lieux au moment des faits.

MS