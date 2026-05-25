Meurtre de Naicha : plusieurs personnes arrêtées par la gendarmerie après la découverte macabre du corps

La colère et l’émotion continuent de secouer la ville de Fuombuni après le drame qui a coûté la vie à la jeune Naicha Mmadi Abdou Milendje. Alors que la population réclame justice, la gendarmerie nationale a annoncé, ce samedi 23 mai en fin de journée, l’interpellation de « plusieurs personnes suspectées » dans le cadre de cette affaire qui bouleverse tout le pays.
Dans un communiqué publié sur sa page Facebook, la gendarmerie précise que les individus arrêtés sont actuellement entendus par les services d’enquête. Les autorités judiciaires poursuivent leurs investigations afin de déterminer les circonstances exactes de ce crime présumé et d’identifier toutes les responsabilités.
La découverte du corps sans vie de la jeune femme avait été annoncée vendredi 22 mai par le Tribunal de première instance de Moroni. Selon le parquet, le corps de Naicha Mmadi Abdou a été retrouvé vers 16 heures dans un champ situé à Dzahadju-la-Mbadjini, après plusieurs jours de recherches intensives. La jeune femme était portée disparue depuis le 19 mai dernier.
Originaire de Foumbuni, Naicha s’était rendue à Dzahadju pour récupérer un objet chez un ami, selon plusieurs témoignages relayés localement. Quelques heures seulement après la découverte macabre, elle a été inhumée dans une atmosphère de tristesse et de colère.
À Fumbuni, la tension était particulièrement vive ce samedi. Des habitants, encore sous le choc, ont érigé des barricades sur certaines routes pour exprimer leur indignation face à ce drame. Lors des funérailles, plusieurs femmes de la localité ont dénoncé les « crimes multiformes » visant des jeunes de la région et ont appelé les autorités à agir avec fermeté.
Le parquet de Moroni a assuré que « ce crime ne restera pas impuni » et que « tous les auteurs répondront de leurs actes devant la justice ».
IBM
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