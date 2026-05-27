« Sambi est en bonne santé », affirme le procureur… son médecin traitant dément et parle de « fake news »

Le parquet général des Comores a publié un communiqué affirmant que l’ancien président Ahmed Abdallah Mohamed Sambi ne se trouve dans « aucune situation critique susceptible d’engager son pronostic vital » et qu’il serait actuellement dans un état stable après des examens médicaux.Mais quelques heures après cette déclaration officielle, le médecin personnel de Sambi, le Dr Toufail Houmadi Charif, a publiquement contredit cette version dans des propos accordés à La Gazette des Comores.
Selon lui, les rapports médicaux définitifs ne sont même pas encore disponibles et aucun examen radiographique n’a été réalisé, contrairement à ce qu’affirme le communiqué du parquet.
« Sambi n’a subi aucun examen radiographique, ni dans sa résidence ni ailleurs », affirme le médecin.
Le praticien, qui dirige l’équipe médicale suivant l’ancien chef de l’État, qualifie même le communiqué relayé par le procureur général de « fake news ».
Cette contradiction directe entre la justice et le médecin personnel de l’ancien président relance immédiatement les interrogations sur la véritable situation sanitaire de Sambi, détenu depuis 2018.
Pour rappel, le 5 mai dernier, le médecin personnel de l’ancien président avait déjà alerté sur une crise d’« asthénie généralisée » avec un pronostic vital jugé « compromis », recommandant alors une évacuation sanitaire à l’étranger.
Alors que les autorités appellent les médias à la prudence face aux « spéculations », l’affaire prend désormais une nouvelle dimension : celle d’un affrontement public entre la version officielle du parquet et celle du médecin qui suit directement le patient.
ANTUF Chaharane
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