Mort de Fakri à Marseille : les excuses de MHD ne passent pas

Le drame continue de bouleverser la communauté comorienne en France et aux Comores. Quelques jours après la mort tragique de Fakri Farid, jeune Comorien originaire de Mbashile ya Bambao, les tensions restent extrêmement fortes sur les réseaux sociaux.

Le jeune homme est décédé après une violente altercation survenue à Marseille, en marge d’un concert de l’artiste comorien Nas Blk. Selon les premiers éléments relayés dans la presse et par plusieurs témoins, la dispute aurait éclaté dans un contexte présenté comme lié à une rivalité amoureuse. La scène, particulièrement violente, aurait été filmée par plusieurs personnes présentes sur place.

Mais au-delà du drame lui-même, c’est aussi l’attitude de certains témoins qui choque profondément une partie de l’opinion comorienne. Depuis plusieurs jours, de nombreux internautes dénoncent le fait que des personnes aient filmé la bagarre sans intervenir pour tenter d’empêcher l’escalade.

Parmi les personnes les plus critiquées figure l’influenceur comorien MHD. Dans un audio largement partagé sur les réseaux sociaux, ce dernier explique avoir été présent à proximité des lieux au moment des faits. Il y décrit les circonstances ayant précédé la bagarre et affirme que, selon lui, la victime aurait frappé en premier.

Mais ce sont surtout le ton employé et certaines phrases prononcées dans cet audio qui ont provoqué une vague d’indignation. Beaucoup lui reprochent d’avoir parlé de Fakri avec une forme de mépris et de froideur, alors que le jeune homme venait de perdre la vie. Des expressions comme « son film est fini » ont particulièrement choqué.

Pour de nombreux internautes, le problème ne réside pas seulement dans sa présence sur place, mais aussi dans l’impression laissée par ses propos : celle d’un homme davantage préoccupé par le récit des événements que par la gravité humaine du drame. Certains lui reprochent également de ne pas avoir tenté d’apaiser les tensions avant que la situation ne dégénère.

Face à la polémique grandissante, MHD a finalement publié une vidéo d’excuses. Mais loin de calmer les critiques, cette prise de parole a au contraire relancé la colère d’une partie de l’opinion.

Sur les réseaux sociaux, beaucoup estiment que ses excuses manquaient de sincérité et de clarté. Plusieurs internautes lui reprochent une posture jugée froide, presque défiance, ainsi qu’un discours trop général. Beaucoup attendaient des excuses précises : des regrets explicites concernant ses propos sur la victime, une parole adressée directement à la famille de Fakri, ou encore une reconnaissance du malaise provoqué par son attitude après le drame.

Au lieu de cela, certains internautes disent avoir eu le sentiment qu’il s’excusait « parce qu’il y était obligé », sans réellement revenir sur les éléments qui ont choqué l’opinion publique.

Pendant ce temps, l’émotion reste immense dans la diaspora comorienne. De nombreux messages d’hommage à Fakri continuent d’être publiés, tandis que plusieurs voix appellent au calme pour éviter que cette affaire ne provoque des divisions ou des tensions communautaires.

Une enquête judiciaire est en cours en France afin d’établir précisément les responsabilités dans cette affaire. Mais déjà, au sein de l’opinion comorienne, une question revient avec insistance : comment un jeune homme a-t-il pu mourir ainsi, entouré de dizaines de personnes, sous les téléphones des témoins, sans que personne ne réussisse à arrêter la violence avant qu’il ne soit trop tard ?

Said Hassan Oumouri