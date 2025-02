Un atelier pour promouvoir l’inclusion des filles dans le numérique aux Comores

Moroni, le 14 février – Un atelier de sensibilisation à l’intégration du numérique dans l’éducation s’est tenu à Moroni, organisé par l’ACTIC et Comor’lab avec le soutien du consortium FDACEBEDES-Xudodo. Cette initiative vise à renforcer les compétences des jeunes filles et femmes dans les domaines scientifiques et technologiques.

Le numérique reste un secteur encore peu investi par les femmes aux Comores. Pour remédier à cette situation, l’ACTIC et Comor’lab ont lancé le programme STIM (Science, Technologie, Ingénierie et Mathématiques) et éducation numérique en collaboration avec le ministère de l’Éducation nationale. Ce projet ambitionne d’encourager l’accès des jeunes filles aux métiers technologiques. « Nous avons remarqué que les filles possèdent de solides compétences, mais qu’elles hésitent à s’engager dans le numérique. Pourtant, elles excellent notamment dans l’intelligence artificielle », souligne Chamsoudine Soudjay, secrétaire général de l’ACTIC / Comor’lab.

L’initiative cible principalement les collèges et lycées pour éveiller les vocations dès le plus jeune âge. Elle inclut également une sensibilisation des parents et des établissements scolaires à l’importance d’une éducation inclusive. « Nous comptons sur le soutien des écoles et du ministère pour assurer l’intégration du programme », insiste Chamsoudine Soudjay.

Mis en place dans plusieurs pays, dont Madagascar et le Bénin, ce projet sera appliqué aux Comores dans divers établissements, tels que l’école Abdoulhamid, l’école publique de Ouellah et le lycée Said Mohamed Cheikh.

L’atelier a réuni des acteurs majeurs de l’éducation et du numérique, notamment Campus France, Msomo na Hazi, l’AFD et la Banque mondiale. Totalement gratuit et prévu sur trois ans, ce programme ambitionne de donner aux jeunes filles les outils pour intégrer les métiers du futur dans le numérique.

Misbah Said