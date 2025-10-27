Trompés par des passeurs, des migrants congolais débarquent à Mitsamiouli au lieu de Mayotte

Ce lundi 27 octobre, aux premières heures du jour, les habitants de Mitsamiouli, au nord de la Grande Comore, ont découvert un groupe de migrants congolais arrivés sur la plage près du stade SMC. Fatigués et choqués, ces hommes et femmes venaient de passer cinq jours en mer.
Selon leurs témoignages, ils croyaient atteindre Mayotte, île comorienne sous administration française, située à quelques dizaines de kilomètres de l’archipel. Mais les passeurs qui ont organisé leur voyage les ont trompés, les déposant finalement sur les côtes comoriennes.
Face à cette situation inattendue, les habitants de Mitsamiouli n’ont pas hésité à montrer leur solidarité. Plusieurs personnes se sont rapidement rendues sur place pour offrir de la nourriture et du réconfort aux migrants épuisés. La mairie et les associations locales se sont également mobilisées. Les migrants ont été conduits au foyer de l’ADCS, où ils bénéficient d’un hébergement temporaire en attendant l’arrivée des autorités.
Cette affaire rappelle encore une fois les dangers de l’immigration clandestine dans notre région. Beaucoup de migrants venus d’Afrique centrale ou d’ailleurs prennent la mer dans l’espoir d’atteindre l’île comorienne de Mayotte, qu’ils considèrent comme une porte vers une vie meilleure. Mais trop souvent, ils sont victimes de passeurs sans scrupules et se retrouvent dans des situations difficiles, voire mortelles.
IBM
