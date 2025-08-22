Trois mois intenses pour le tennis comorien : entre stages et compétitions

Depuis trois mois, le tennis comorien vit une véritable effervescence. Entre entraînements intensifs, compétitions régionales et stages spécialisés, la Fédération comorienne de tennis (FCT) multiplie les initiatives pour hisser ce sport individuel à un niveau supérieur.
Tout a commencé par un stage de préparation au Tennis Club de Moroni. Pendant un mois et demi, les jeunes des moins de 12 ans se sont entraînés deux fois par jour pour les championnats d’Afrique de l’Est 2025, prévus en Tanzanie. « Nous avons fait une préparation intensive d’un mois et demi. Cela nous a permis d’impressionner en Tanzanie malgré notre manque d’expérience », confie le président de la FCT, Djaouad Mzé. L’équipe, composée de Karim Oumaouri, Moustefah Youssouf et Abdou Hassane Almahadi, a ainsi montré tout son potentiel.
Pendant ce temps, une autre équipe représentait les Comores aux Jeux scolaires africains 2025 en Algérie. Les frères Ikram et Imran, malgré des défaites face à des adversaires expérimentés, ont engrangé une expérience précieuse. « Le niveau est très élevé, mais ils ont beaucoup appris », assure le président.
La fédération ne s’arrête pas là. Elle a organisé, cette semaine, un stage encadré par Aska Moilimou, diplômé d’État en France et entraîneur à l’académie All In fondée par Jo-Wilfried Tsonga. Douze jeunes et plusieurs moniteurs ont bénéficié de ce programme, destiné autant à améliorer la technique qu’à renforcer l’approche psychologique.
Déjà victorieuse face aux Seychelles, la FCT ambitionne d’intégrer le tennis aux Jeux des Îles 2027. « Le tennis comorien a de beaux jours devant lui », conclut Djaouad Mzé, confiant et déterminé à donner à ce sport toute la place qu’il mérite.
