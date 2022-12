Traversée inter îles: Aucune nouvelle de la vedette du commandant Awuloiwa (Abdou wa Mma Rodé -Bangoma)

Ce vendredi, fait déjà 3ème jour depuis que la vedette du commandant Awuloiwa est portée disparue avec à son bord 4 passagers et 2 commandant et plusieurs bagages, selon les dernières informations à notre disposition. Les recherches se poursuivent.

Pour rappel, la vedette a quitté Uropveni dans la matinée du mercredi pour rallier Fomboni-Bazar. Dans une mer calme avec un peu de brouillard, la vedette selon un autre commandant que nous avons pu joindre par téléphone, aurait perdu les repères et aurait au final fait une panne sèche. Mais tout reste à confirmer.

Que le bon Dieu les préserve et qu’ils soient retrouvés dans les meilleurs délais inchaallah .

Mohéli matin

Please follow and like us: