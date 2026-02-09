Travailler sans être payé : le calvaire des agents de Bandar es Salam, dix mois d’impayés et aucune réponse du gouvernement

À Mohéli, l’aéroport de Bandar es Salam est aujourd’hui le symbole d’un malaise social profond et persistant. Depuis dix mois, les agents de la plateforme aéroportuaire affirment travailler sans percevoir le moindre salaire. Une situation jugée insupportable, qui révèle, selon eux, l’abandon total de l’État et l’incapacité du gouvernement à assumer ses responsabilités les plus élémentaires.
Malgré de multiples démarches et alertes adressées aux autorités, aucune réponse concrète n’a été apportée. Ce mutisme prolongé alimente la colère et le sentiment d’injustice. « Nous continuons à assurer le service public sans être payés. Nous avons des familles, des loyers, des charges. Même le transport pour venir travailler est devenu un luxe », confie une agente, la voix empreinte d’amertume.
À l’approche du mois sacré de Ramadan, cette situation prend une dimension encore plus choquante. Alors que cette période est traditionnellement placée sous le signe de la solidarité, de la justice et de la compassion, le gouvernement de Azali Assoumani semble détourner le regard de la souffrance de ces travailleurs. Beaucoup s’interrogent : comment demander des sacrifices à la population quand l’État lui-même ne respecte pas ses engagements envers ses propres agents ?
La crainte de représailles aggrave le climat social. Les employés évoquent le précédent de Ngazidja, où des agents auraient été radiés après avoir réclamé leurs droits. À Mohéli, l’éloignement géographique et institutionnel, avec des ministères centralisés à Ngazidja, renforce le sentiment de marginalisation de l’île.
IBM
