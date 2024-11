Transition énergétique : les Comores misent sur le solaire

La 4ᵉ réunion du Comité de pilotage du Projet d’accès à l’énergie solaire aux Comores (Paesc) s’est tenue le 21 novembre à Ndzuani. Ce projet, financé à hauteur de 43 millions de dollars par la Banque mondiale, vise à moderniser la Société nationale d’électricité des Comores (Sonelec) et à porter la capacité en énergie solaire du pays à 47 mégawatts d’ici 2027.

Trente participants ont examiné le Plan de travail et budget annuel (Ptba) pour 2025 et le rapport d’étape du troisième trimestre 2024. Fouadi Goulam, chef du pôle « Souveraineté énergétique », a souligné l’importance de cette réunion pour surmonter les obstacles et améliorer les performances du projet.

Des avancées notables ont été enregistrées. Depuis 2010, où seuls 0,3 mégawatts d’énergie solaire étaient disponibles, la capacité est passée à 17 mégawatts. Trois nouvelles centrales photovoltaïques sont prévues pour soutenir cette transition énergétique.

Cependant, des défis persistent, notamment dans le déploiement des 100 000 compteurs STS, indispensables pour moderniser le réseau électrique. À ce jour, seuls 1 100 compteurs (1,1 %) ont été installés. Les retards s’expliquent par le manque de moyens logistiques, d’équipements de protection, et des problèmes de rémunération du personnel.

Un représentant de la Sonelec a détaillé ces difficultés, appelant à des solutions rapides. Mohamed Ali Charifa, secrétaire générale du ministère de l’Énergie, a demandé une révision du calendrier d’installation pour rattraper le retard.



