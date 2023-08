Tragique disparition du Dr Abdallah Said Soimihi, figure emblématique de la santé à Ngazidja

Une nouvelle bouleversante a secoué la communauté médicale de Moroni, suite au décès prématuré à Paris du Dr Abdallah Said Soimihi, éminent radiologue et propriétaire du centre d’imagerie médicale réputé de la région, situé à côté de la Meck Moroni.

Le Dr Abdallah Said Soimihi était un pilier de la santé à Moroni, reconnu pour son dévouement inlassable envers ses patients et son expertise inégalée en imagerie médicale. Sa perte soudaine laisse un vide profond dans le domaine médical à Ngazidja et provoque une vague d’émotion parmi ses collègues, ses patients et ses proches.

Soibah Said