Tragique accident à Iconi : Un enfant de 2 ans décède, percuté par son père en voiture

Une tragédie dévastatrice a frappé une famille d’Iconi ce soir, alors qu’un enfant de 2 ans a perdu la vie dans un accident tragique.

Le drame s’est déroulé dans l’obscurité de la nuit, lorsque Nadjim Youssouf, également connu sous le nom de Mdogo, chauffeur et ancien policier municipal, a pris le volant pour une sortie. Dans une tournure tragique du destin, Mdogo a accidentellement écrasé son propre fils de 2 ans, qui se trouvait malheureusement derrière le véhicule au moment de l’accident.

La nouvelle de la mort de l’enfant s’est rapidement répandue, plongeant Iconi et la famille de l’enfant dans une profonde tristesse. La prière mortuaire de l’enfant de 2 ans a eu lieu à la mosquée de vendredi ce soir, rassemblant la famille, les amis, de proches et de voisins. L’enterrement a eu lieu dans la nuit, sous un ciel étoilé.



Soibah Said