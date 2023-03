Tragédie en mer Méditerranée : Un jeune étudiant comorien est mort

C’est avec une immense tristesse que la communauté étudiante comorienne en Tunisie a appris la nouvelle du décès de leur camarade, Machouhour Assoumani, lors d’un tragique naufrage au large des côtes italiennes. La nouvelle a été confirmée par les autorités tunisiennes qui ont rapporté que l’embarcation sur laquelle se trouvait le jeune étudiant a sombré en mer.

Machouhour Assoumani était un étudiant brillant et talentueux qui avait réussi à se faire remarquer dans son université grâce à ses compétences académiques et son engagement dans la vie associative. Ses camarades de classe et amis ont été choqués d’apprendre sa disparition tragique, exprimant leur douleur et leur tristesse sur les réseaux sociaux.