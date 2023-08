Tragédie à Nîmes : Un enfant comorien de 10 ans perd la vie dans une fusillade.

Dans la nuit du 21 au 22 août, le quartier Pissevin à Nîmes a été le théâtre d’une fusillade tragique. Fayed, un jeune garçon comorien de 10 ans, a perdu la vie, et son oncle a été gravement blessé. Les victimes revenaient d’un dîner au restaurant lorsque la fusillade a éclaté vers 23 heures. Selon des témoignages, au moins quatre individus cagoulés étaient présents dans un autre véhicule et ont ouvert le feu. L’oncle, touché par plusieurs balles, a tenté de fuir vers l’hôpital, croyant que son neveu était sorti de la voiture. Malheureusement, l’enfant était coincé à l’extérieur du véhicule par sa ceinture de sécurité et a été traîné sur plusieurs centaines de mètres.

La procureure de la République de Nîmes a confirmé que l’enfant avait été touché par balles. La famille, décrite comme une « victime collatérale », n’était pas connue de la justice. Les suspects, à bord d’un véhicule volé, sont actuellement en fuite. Cette fusillade s’inscrit dans un contexte de violence croissante à Nîmes, avec plusieurs autres incidents armés récents. La police poursuit activement ses investigations.

Saïd Hassan Oumouri