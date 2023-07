Tragédie à Moya : plusieurs morts lors d’une tentative de traversé en Kwassa vers Mayotte .

La tragédie récente à Moya, aux Comores, où plusieurs vies ont été perdues lors d’une tentative de traversée en Kwasa vers Mayotte, met en lumière les dangers persistants de la migration clandestine. Cette tragédie survient dans un contexte politique et social complexe, marqué par l’opération wuambushu » qui vise à expulser les »immigrants illégaux »de Mayotte vers Anjouan.

Malgré ces expulsions, les traversées n’ont pas cessé. Des personnes renvoyées de Mayotte reprennent les mêmes embarcations précaires pour retourner à Mayotte, risquant à nouveau leur vie dans l’espoir d’une existence meilleure.

Les analystes de la situation soulignent que le problème n’est pas seulement sécuritaire, mais aussi politique et social. Tant que la pauvreté persiste dans les trois autres îles des Comores, les populations continueront de chercher refuge à Mayotte, malgré les dangers inhérents à ces traversées.

Cette tragédie nous rappelle l’urgence de trouver des solutions politiques et sociales pour atténuer la misère qui pousse tant de nos frères et sœurs à risquer leur vie en mer. Chaque vie est précieuse et chaque perte est une tragédie. Il est temps d’agir pour prévenir de telles tragédies à l’avenir.

ANTUF Chaharane