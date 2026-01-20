Trafic de cannabis déjoué en mer : 149 kg saisis par la Garde-côtes comorienne

Dans la pénombre du samedi 17 janvier 2026, les eaux comoriennes ont été le théâtre d’une opération coup de poing menée par la Garde-côtes nationale. Au terme d’une interception en mer, les forces de sécurité maritime ont saisi 149 kilogrammes de cannabis et procédé à l’arrestation des auteurs présumés, confirmant la montée en puissance du dispositif de surveillance des frontières maritimes.
Cette intervention s’inscrit dans une stratégie renforcée de lutte contre l’introduction de produits stupéfiants sur le territoire. Selon les autorités, plusieurs individus impliqués dans ce trafic ont été interpellés puis remis aux services judiciaires compétents pour l’ouverture des procédures prévues par la loi.
Parmi les personnes arrêtées figure un facilitateur multirécidiviste, bien connu des services de sécurité. « Il serait impliqué dans des filières criminelles organisées, actives à la fois dans le trafic de stupéfiants et dans l’acheminement clandestin de ressortissants africains en situation irrégulière vers les Comores », précise la Garde-côtes. Un profil révélateur de la porosité entre les réseaux criminels transnationaux opérant dans la région.
Dans un contexte d’intensification des trafics maritimes, la Garde-côtes comorienne rappelle que ces activités illégales menacent directement la sécurité nationale, la stabilité sociale et l’avenir de la jeunesse. Elle réaffirme sa détermination à poursuivre et renforcer les opérations d’interception dans les eaux territoriales.
