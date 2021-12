Tout savoir sur Kalamu, le concours de redaction organisé par Comoropreneuriat.

Il s’agit d’un concours dont l’objectif est de poser le débat de l’emploi aux Comores et valoriser les talentueux comoriens en écriture. Tout se passe sur la page Comoropreneuriat et les candidats seront appelés à rédiger des articles sur un sujet touchant l’économie comorienne en général et l’entrepreneuriat en particulier. Le vote du public représente 40% tandisque le vote du jury est à 60%. La première étape de la publication des articles des candidats est prévue pour ce samedi 25/12/ 2021.