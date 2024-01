Tension électorale à Foumbouni : manifestants portant un cercueil pour symboliser la fin du règne d’Azali

À l’approche du premier tour des élections présidentielles de 2024 aux Comores, une vague contestataire se lève contre le régime actuel et son candidat, le président Azali Assoumani. Dans plusieurs villes et villages de la Grande Comores, jeunes et moins jeunes se mobilisent pour s’opposer à la venue des partisans du régime en place.

La semaine dernière, à Mvouni dans la région de Bambao, le parti du président n’a pas pu tenir son meeting en raison de la mobilisation des jeunes du village. Une vidéo diffusée la veille du meeting avait même menacé quiconque tenterait d’organiser un meeting au nom d’Azali dans leur ville. En conséquence, le parti au pouvoir a annulé son meeting.

À Vouvouni, toujours dans la région de Bambao, des banderoles affirmant le rejet d’Azali ont été affichées, notamment en réaction à la mort du jeune Ayman, originaire de la ville, tué par des militaires.

La contestation s’est étendue à Foumbouni, dans la région de Mbadjini, où une foule a défilé dans la ville en scandant « Azali dégage » et en portant un cercueil symbolisant la fin du parti au pouvoir. Ils ont lu la sourate Yassine et déclaré vouloir enterrer symboliquement le régime en place.

Ces manifestations montrent une contestation généralisée contre le pouvoir d’Azali, qui ne semble pas uniquement motivée par le soutien aux autres candidats, mais par une lassitude générale. Elles remettent en question les affirmations du parti au pouvoir sur une victoire éventuelle au premier tour. Si un second tour devait avoir lieu, il semble probable que les candidats s’uniraient contre le candidat du régime en place, rendant sa victoire incertaine.

ANTUF Chaharane