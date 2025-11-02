Tension à Mitsamiouli : la gendarmerie arrête trois jeunes du Mouvement Génération Z Comorien !

Une réunion du Mouvement Génération Z Comorien a été brusquement interrompue par les forces de l’ordre ce dimanche à Mitsamiouli.
Selon nos informations, trois partisans du mouvement ont été interpellés par la gendarmerie sur les lieux.
Les circonstances exactes de ces arrestations restent floues pour l’instant, mais plusieurs témoins évoquent une atmosphère tendue autour de cette rencontre politique.
Le Mouvement Génération Z Comorien, qui se veut une voix de la jeunesse et du renouveau, dénonce déjà une tentative d’intimidation visant à museler ses activités.
