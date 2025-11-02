En ce moment

Tension à Mitsamiouli : la gendarmerie arrête trois jeunes du Mouvement Génération Z Comorien !

2 novembre 2025 La Rédaction À la une, Politique 0

Une réunion du Mouvement Génération Z Comorien a été brusquement interrompue par les forces de l’ordre ce dimanche à Mitsamiouli.
Selon nos informations, trois partisans du mouvement ont été interpellés par la gendarmerie sur les lieux.

Les circonstances exactes de ces arrestations restent floues pour l’instant, mais plusieurs témoins évoquent une atmosphère tendue autour de cette rencontre politique.
Le Mouvement Génération Z Comorien, qui se veut une voix de la jeunesse et du renouveau, dénonce déjà une tentative d’intimidation visant à museler ses activités.

IBM

En 2016, une maman a déposé une importante quantité d’or à La Meck Moroni en garantie d’un prêt. Après avoir intégralement remboursé ce prêt, l’or aurait dû lui être restitué, mais il a été volé. L’institution a reconnu sa responsabilité, mais depuis, elle garde un silence troublant. Aucun geste de réparation n’a été fait. Méfiez-vous : cette structure n’est pas digne de confiance.

Soyez le premier à réagir

Réagissez à cet article

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée.


*


Copyright © 2025 | Comores Infos

error: Content is protected !!