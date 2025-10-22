Tempête tropicale “Chenge” : les Comores sous surveillance, mais pas de danger immédiat

L’océan Indien s’agite à nouveau. Une forte tempête tropicale baptisée “Chenge” évolue actuellement à l’est des Comores, à environ 2 130 kilomètres des côtes, selon l’annonce faite ce mercredi par la Sécurité civile.
D’après la Direction Générale de la Sécurité Civile (DGSC), aucun impact direct n’est attendu sur l’archipel au cours des 72 prochaines heures. Le temps restera globalement calme, avec quelques passages nuageux et des averses isolées possibles, surtout en fin de journée.
Les autorités assurent toutefois un suivi constant de la situation. « Nous restons attentifs à l’évolution du système, même s’il ne présente pas de menace immédiate », précise une source proche de la DGSC.
La population est invitée à suivre les bulletins météorologiques officiels et à éviter de relayer de fausses informations. En cette période de forte activité cyclonique, la vigilance reste de mise : l’océan Indien peut se transformer rapidement, et un simple changement de trajectoire peut tout bouleverser.
