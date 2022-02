Témoignage du frère de Dhouraifa au commissariat de la police chargé de l’enquête sur l’assassinat d’Abdoulanziz

Témoignage: L’histoire a commencé depuis quelques jours avant le drame. Tout a été commencé lors d’un hébergement de l’oncle de Dhouraifa à la maison. Sans dénoncer un motif, cette dernière voulait chasser son oncle de la maison malgré que son mari n’était pas à la maison durant ses jours de travail dans un village de la campagne, et la femme l’avait déjà mis au courant de l’histoire et l’avait dit d’attendre jusqu’à son retour.

En effets, à son arrivée à la maison ils discutaient à ce sujet. Après quelques jours d’incompréhension, Abdoul’anziz, le mari de Dhouraifa entrait dans la chambre, il dormait sans tenir compte de ce que va faire sa femme, qui était dans la cuisine. Tout à coup, Dhouraifa entra dans la chambre avec un couteau très coupant, sans dire un mot, elle a commencé à poignarder son mari à plusieurs reprises selon son frère qui était la première personne à témoigner de cet act et allait annoncer à la famille et qui a appelé les secours. À quelques minutes après leur arrivée retrouvait le mari de Dhouraifa qui a perdu la moitié de son sang et était déjà mort.

Tous qu’on peut dire, jusqu’à maintenant l’enquête se poursuit, le corps d’Abdoulanziz est toujours aux mains des autorités judiciaires.

Affaire à suivre…………

Source : RTMC