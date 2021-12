Témoignage bouleversant : un homme a eu la main coupée depuis sa vie est devenue un cauchemar

C’est un témoignage bouleversant qui fait vraiment mal au coeur et qui laisse un goût d’amertume. Un homme qui a pris le kofia de son grand-père a eu la main coupée en 2002. Depuis il demande justice et réparation mais les autorités judiciaires et coutumiers lui ont tourné le dos.

Connu sous nom de bazi, le jeune homme devenu handicapé avait un travail, il était maçon et il faisait également de la mécanique. Depuis 2002, il ne peux plus exercer son métier. Il n’arrive pas non plus à avoir une femme, sa vie a basculé dans le noir depuis qu’on lui a coupé sa main. Il a sombré dans l’alcool pour calmer ses envies de se faire justice.