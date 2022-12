Télécommunication : Le câble 2Africa atterrira à Moroni «fin décembre»

Doté d’une capacité de 500 Gb, ce câble dont l’initiative vient de Meta (Facebook), le plus long du monde avec ses 45 000 km, traversera 46 points d’atterrissage éparpillés dans au moins 33 pays. Grâce à son partenariat avec Saudi Telecom Company, Comores câbles disposera de sa propre station, déjà prête.

Il est de loin, le câble sous-marin le plus convoité en ce moment. Même si sa mise en service pourrait intervenir au plus tard en 2024, le câble 2Africa continue à se déployer progressivement dans les pays qui prennent part au projet. «A Moroni, techniquement les installations sont prêtes pour l’atterrissement» a indiqué hier mardi 13 décembre, le directeur technique de Comores Câbles, Ibrahim Boina. 2Africa est un projet du géant du numérique, Facebook (Meta), mais il s’est associé à 7 autres grands opérateurs dont Vodafone, MTN global connect, China Mobile international, Egypt. Telecom, Wiocc, Orange et enfin Saudi Telecom Company.



C’est ce dernier qui a favorisé l’entrée de Comores câbles. Pour le pays, l’arrivée de 2Africa est une bonne nouvelle à l’heure où le seul câble international, notamment Eassy a déjà dépassé les 15 ans (la durée de vie est de 25 ans maximum). « Ce sera le plus long câble du monde avec 43 000 km. Il va relier les trois continents Europe, Afrique et Asie. Il partira de Londres pour descendre en Afrique du Sud et remonter jusqu’à la mer méditerranée en passant par les pays du Golfe», a précisé, Ibrahim Boina, dans un entretien.

Connexion haut débit

Contrairement aux autres câbles sous-marins, 2Africa est multi paires. «Avec Eassy, on disposait seulement d’un réseau à partager. Mais maintenant, chacun sera libre de choisir sa direction. Puisque tous ces opérateurs possèdent des filiales partout. Ils peuvent ainsi installer des stations où ils le souhaitent vu que le câble dispose de 16 paires de fibres», a ajouté le directeur technique. L’atterrissement à Itsandra interviendra avant la fin de l’année 2022. Notons que la participation de Comores câbles dans ce projet est le fruit d’un partenariat scellé avec Saudi Telecom qui a demandé à travailler avec le gestionnaire national des câbles. Vodafone, lui, collabore avec Telma Madagascar.



«De notre côté, tous les travaux ont été faits. Pour ce qui est des équipements, Saudi Telecom s’en est occupé», assure Ibrahim Boina. 2Africa c’est 500 Gb ce qui garantit l’accès à une connexion internet haut débit. «Tenant compte de l’évolution de la data dans le secteur des télécommunications, sans oublier les projets du Pce, notamment le catalyseur N°5 qui veut faire des Comores un acteur de la révolution numérique, le pays mérite une telle capacité», estime-t-il.



L’arrivée de ce câble améliorera la connectivité internationale et le développement économique et contribuera par ailleurs à fluidifier les échanges de l’ensemble des acteurs économiques que ce soit les banques ou les hôtels. En cas de panne de Fly Lion 3 ou d’Eassy, le pays ne sera pas coupé du monde. «C’est une infrastructure comme les autres, une sorte de route offrant une connexion haut débit. Actuellement, les deux opérateurs doivent signer d’autres contrats s’ils veulent aller au-delà de Djibouti. Maintenant, ils n’auront plus besoin de le faire puisque 2Africa leur offrira la possibilité de se connecter à l’Asie, ou à l’Europe», a détaillé le directeur technique de Comores câbles.Aucune date officielle pour sa mise en service n’a été arrêtée. On parle de 2023, certains disent 2024, le temps que le câble atterrisse dans les autres stations.

Abdou Moustoifa/Alwatwan