TANZANIE : 19 morts dans le crash d’un avion de ligne de la compagnie Precision Air dans le lac Victoria. 24 des 43 personnes à bord ont été secourues. L’appareil était sur le point d’atterrir à l’aéroport de Bukoba.

Toutes nos condoléances et désolations aux familles et victimes..

