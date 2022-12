Suspendue pour avoir légalisé la production du cannabis, elle est désormais nommée commissaire

Trois ans après avoir été suspendue pour avoir légalisé la culture du cannabis, l’ancienne secrétaire générale du ministère de la santé est désormais nommée commissaire nationale chargée de la promotion du genre auprès du ministère de la santé, de la protection sociale et du genre.

En début du mois de février 2019, le journal Masiwa avait révélé que Mme Maissara Adam, secrétaire général du ministère de la santé, a délivré une autorisation de la production du cannabis à l’Insu de sa hiérarchie.

24h après cette révélation, elle a été suspendue pour » mesures disciplinaires « .

