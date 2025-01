Sur les ondes de la Radio Galère, Mkouboi alerte sur la grève de la faim du Dr Achmet et dénonce une détention arbitraire

Le 9 janvier 2024, le Dr Achmet Saïd Mohamed, leader du mouvement Hury, a été arrêté près de son domicile à Moroni par des hommes armés et masqués. Il a été détenu au secret pendant vingt et un jours avant d’être accusé d’attentat, de complot contre l’État et de tentative de commission d’actes terroristes. Depuis son arrestation, il est incarcéré à la prison de Moroni sans avoir été jugé, suscitant de vives inquiétudes quant au respect de ses droits fondamentaux.

Après plus d’un an de détention, la famille du Dr Achmet a exprimé son inquiétude concernant sa santé, notamment en raison de l’absence de soins médicaux appropriés. Son père, Saïd Mohamed Adamou, a dénoncé une arrestation qu’il qualifie d’injuste et a lancé un appel à la clémence auprès des autorités comoriennes, y compris le président Azali Assoumani et la Première Dame.

Ce dimanche 26 janvier 2025, lors d’une intervention sur Radio Galère à Marseille, Ali Abdou Mkouboi, journaliste et cofondateur de FCbk FM, a fermement condamné l’arrestation du Dr Achmet, estimant que sa place n’est pas en prison. Il a également souligné que, malgré une année de détention sans procès, le Dr Achmet a entamé une grève de la faim pour protester contre sa situation. M. Mkouboi a profité de cette tribune pour lancer un cri d’alarme à la communauté internationale, en particulier à la France, appelant au respect des droits humains aux Comores.

Cette affaire a également mobilisé la société civile comorienne. Une pétition en ligne, signée par plus de 400 citoyens, demande justice pour le Dr Achmet, soulignant les conditions de sa détention et l’absence de procès équitable.

