Ce dimanche 1er décembre 2024, un accueil triomphal a été réservé à Stefano Cusin, sélectionneur de l’équipe nationale comorienne. À son arrivée à l’aéroport international de Hahaya, il a été escorté par un impressionnant cortège de voitures de supporters, arborant fièrement les couleurs des Cœlacanthes. La procession festive a traversé la capitale, Moroni, pour rejoindre le siège de la Fédération de Football des Comores, où une foule enthousiaste l’attendait.

Une reconnaissance méritée

Sous la direction de Stefano Cusin, les Cœlacanthes ont atteint des sommets historiques, notamment en se qualifiant pour la Coupe d’Afrique des Nations 2025, une première pour les Comores. Ce succès est venu renforcer l’unité nationale et l’engouement autour du football comorien, et cet accueil grandiose témoigne de la reconnaissance du peuple pour le travail colossal accompli par leur sélectionneur.

Arrivé au siège de la Fédération, Stefano Cusin a été acclamé par une foule en liesse. Des chants, des danses et des drapeaux ont transformé le lieu en une véritable fête populaire. Après les festivités, le sélectionneur, accompagné du président de la Fédération de Football des Comores, a pris la parole pour remercier les supporters et partager un message d’espoir pour l’avenir du football national.

Stefano Cusin a exprimé sa gratitude en ces termes :

« Je suis honoré de recevoir un accueil aussi chaleureux. Ce succès n’aurait pas été possible sans l’engagement des joueurs, le soutien de la Fédération et l’amour inconditionnel des supporters. Ensemble, nous avons montré que tout est possible. »

De Se son côté, le président de la Fédération, visiblement ému, a salué le travail du sélectionneur

Une journée mémorable

Cet événement symbolique marque une étape importante dans l’histoire sportive de l’archipel, tout en renforçant l’unité et l’espoir d’un avenir encore plus prometteur pour le football comorien.

ANTUF Chaharane