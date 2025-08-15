Stade Malouzini :L’homologation est enfin obtenue, les matchs à domicile sont désormais possible.

Le Stade omnisports de Malouzini, inauguré en mai 2019, n’a jamais été homologué par la CAF, malgré des dérogations temporaires qui permettaient à la sélection comorienne de jouer à domicile jusqu’en novembre 2023 . En effet, dès son inauguration, le stade n’a pas obtenu l’approbation officielle, mais a pu accueillir quelques matchs grâce à ces attestations exceptionnelles.
Une inspection menée par la CAF fin septembre 2024 (du 29 au 30 septembre) a confirmé que le stade restait non homologué, notamment en raison de problèmes sérieux liés à la qualité de la pelouse, l’éclairage non uniforme, ainsi que l’absence de tunnel de protection pour les joueurs . Résultat : depuis novembre 2023, le stade n’est plus habilité à accueillir de rencontres officielles de la CAF .
Cependant, une évolution positive est à noter. Le 12 août 2025, la CAF a publié une liste actualisée des stades de catégorie 2 autorisés à accueillir les tours préliminaires de la Ligue des Champions CAF et de la Coupe de la Confédération. Le Stade Moroni Malouzini y figure désormais, aux côtés de 44 autres stades à travers le continent . Cette homologation lui confère désormais le statut officiel pour accueillir les matchs à domicile de Djabal FC et de l’US Zilimadjou lors des phases initiales de ces compétitions .
Une homologation sous condition
L’homologation du stade de Malouzini marque une victoire symbolique après plusieurs années d’attente et de déboires. Mais cette validation reste fragile : la CAF se réserve le droit de la retirer à tout moment si les normes techniques ou sécuritaires ne sont plus respectées. En clair, la balle est désormais dans le camp des autorités comoriennes, qui devront maintenir en permanence les standards exigés pour éviter un nouveau déclassement.
