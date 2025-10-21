Sous l’impulsion de Said Ousseini Aboubacar, le Parlement se penche sur le Code de l’Élevage

Ce mardi matin, la Commission de la Production de l’Assemblée de l’Union s’est réunie sous la présidence par député Said Ousseini Aboubacar. À l’ordre du jour figurait l’examen du projet de Code de l’Élevage, présenté par le ministre de l’Agriculture, de la Pêche et de l’Artisanat, Dr Daniel Ali Bandar.
Lors de cette séance, le ministre a exposé les grandes lignes du texte, précisant que l’élevage occupe une place essentielle dans l’économie rurale comorienne. Selon lui, il s’agit d’un secteur stratégique pour la sécurité alimentaire, la création de revenus et la lutte contre la pauvreté. Les activités d’élevage contribuent également à la stabilité des moyens de subsistance dans les zones rurales et à la santé publique, notamment par la production de denrées locales.
Cependant, Dr Daniel Ali Bandar a reconnu que le secteur reste marqué par des difficultés structurelles : manque de réglementation, insuffisance d’encadrement technique, faibles infrastructures et pratiques d’élevage souvent non encadrées. Face à ces défis, le gouvernement a souhaité doter le pays d’un cadre juridique clair et adapté aux réalités actuelles.
Appuyé par le projet régional FSRP (Projet de Résilience des Systèmes Alimentaires), ce nouveau Code de l’Élevage ambitionne de mieux organiser la filière, de renforcer la régulation des pratiques, de promouvoir le bien-être animal et de garantir la sécurité sanitaire des produits.
La Commission de la Production poursuivra ses travaux avant de soumettre le texte à l’ensemble des députés pour examen et adoption. Cette étape marque une avancée dans la volonté des autorités de structurer durablement un secteur clé pour le développement rural aux Comores.
