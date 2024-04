Le rappeur comorien Soprano, évoluant en France, vient de dévoiler la sortie imminente de son dernier opus intitulé « Freedom ». Après avoir semé le doute avec le titre énigmatique de son morceau « C24 », Soprano clarifie désormais sa vision artistique avec ce nouveau chapitre musical.

« Merde, on n’est pas condamnés à perdre / On sait aimer, on n’est pas condamnés à faire la guerre / Même si les médias nous poussent à la faire / A nous de ne pas tomber dans les pièges qui font jubiler la fachosphère… », exprime Soprano dans ses paroles empreintes de sincérité. Avec ces mots, l’artiste affirme sa volonté de ne pas se laisser enfermer dans les stéréotypes, refusant de se plier aux attentes préconçues du public ou de l’industrie musicale.

« Arrête de me demander si je fais du rap ou de la variété / Je fais du Sopra, ce n’est pas parfait mais c’est honnête », déclare-t-il, revendiquant ainsi sa propre identité artistique, unique et authentique.

« Freedom », le nouvel album de Soprano, promet d’être un véritable hymne à la liberté. Prévu pour une sortie en juin prochain, cet opus s’annonce comme une œuvre engagée, destinée à inspirer et à libérer les esprits. Dans une vidéo publiée sur son compte Youtube, Soprano partage sa vision de cet album, affirmant qu’il est conçu « pour dire qu’ensemble, on va être libre, on va se libérer de plein de choses ».

Après le succès de « C24 », où il expose les ombres de sa carrière et dénonce les critiques ainsi que le racisme, Soprano poursuit sa démarche artistique en abordant des thématiques profondes telles que le changement climatique. À travers ses textes poignants et sa musique percutante, il invite son public à réfléchir et à agir pour un monde meilleur.

Avec « Freedom », Soprano affirme son engagement en faveur de la vérité et de la justice, tout en célébrant la diversité et la beauté de la vie. Ce nouvel album promet d’être une véritable bouffée d’air frais dans le paysage musical actuel, portant haut les valeurs d’authenticité, de résilience et de liberté.



