Sixième, BEPC, Bac : le nouveau calendrier des examens 2026 dévoilé

Le ministère de l’Éducation a procédé à une réorganisation du calendrier des principaux examens nationaux de l’année 2026. Cette décision intervient à la suite du mouvement de grève observé dans le secteur éducatif, qui a perturbé le déroulement normal des activités pédagogiques dans plusieurs établissements du pays.
Afin de permettre aux élèves et aux enseignants de rattraper une partie du temps perdu, les autorités ont choisi de repousser de deux semaines les différentes échéances scolaires. Ce réaménagement concerne aussi bien les examens du primaire que ceux du secondaire.
Ainsi, l’examen d’entrée en classe de sixième est désormais fixé au mardi 14 juillet 2026. Deux jours plus tard, le 16 juillet, les candidats au baccalauréat inscrits à l’épreuve facultative de dessin seront les premiers à ouvrir la session.
Les épreuves obligatoires du baccalauréat débuteront officiellement le 18 juillet sur l’ensemble du territoire national. Les candidats au Brevet d’Études du Premier Cycle (BEPC) devront quant à eux attendre le 25 juillet pour composer.
Enfin, les autorités éducatives ont également prévu une session de rattrapage du baccalauréat à la fin du mois d’août 2026, offrant une nouvelle chance aux candidats qui n’auront pas obtenu leur diplôme lors de la première session.
IBM
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