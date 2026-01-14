Sénégal: Premier finaliste de la Coupe d’Afrique des Nations après sa victoire face à l’Égypte

Le Sénégal s’est offert une place en finale de la Coupe d’Afrique des Nations ce mercredi soir, en battant l’Égypte 1 but à 0 en demi-finale au Stade Ibn Batouta de Tanger (Maroc), dans un match intense et très disputé.

Dans une rencontre marquée par une grande tension tactique et des occasions rares, les Lions de la Téranga ont fait preuve de discipline et de sang-froid pour arracher la victoire. Après une première période serrée, le but décisif est venu à la 78ᵉ minute grâce à Sadio Mané, qui a conclu une action initiée dans la surface adverse et fait trembler les filets égyptiens, offrant ainsi au Sénégal la qualification pour la finale.

Le Sénégal n’a jamais vraiment laissé l’Égypte prendre le contrôle du jeu. Malgré la présence de stars comme Mohamed Salah, l’équipe égyptienne a peiné à créer de réelles occasions, se heurtant à une défense sénégalaise bien organisée et à des contre-attaques bien pensées.

Cette victoire confirme la régularité du Sénégal dans les phases finales de l’AFCON, puisqu’il atteint sa troisième finale en quatre éditions, après avoir remporté le titre en 2021 face à l’Égypte aux tirs au but.

Le match de ce soir aura été l’occasion de revivre l’une des grandes rivalités du football africain : Sadio Mané contre Mohamed Salah, deux des plus grandes icônes du football africain moderne, et anciens coéquipiers à Liverpool. Leur duel a rythmé cette demi-finale, symbolisant l’enjeu profond de cette rencontre pour les deux nations.

Grâce à ce succès, le Sénégal se hisse en finale de la Coupe d’Afrique des Nations, une récompense pour une équipe solide, organisée et efficace dans les moments clés. Les Lions de la Téranga attendent désormais leur adversaire, qui sera déterminé par l’autre demi-finale entre le Maroc et le Nigeria.

Ce succès donne au Sénégal une occasion en or d’ajouter un deuxième titre continental à son palmarès, après avoir soulevé le trophée pour la première fois en 2021.

ANTUF Chaharane